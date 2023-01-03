Эксперт Новиков: доля долгосрочной ипотеки на рынке новостроек в Москве и области достигла 60%

Более 60 процентов москвичей-ипотечников предпочитают брать заем на 25-30 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доля долгосрочной ипотеки на рынке новостроек Московского региона достигла 60 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексея Новикова. Эксперт считает, что в 2023 году ситуация не изменится.

Процент москвичей, которые при выборе условий ипотеки отдают предпочтение кредитам на 25-30 лет, в четвертом квартале 2022 года по сравнению с прошлым годом выросла на 13 процентов, до 60. А вот менее долгосрочные займы сдали позиции: с 15 до 10 процентов сократилась доля кредитов на 15-20 лет и с 30 до 22 — на 20-25 лет.

Алексей Новиков отметил, что ситуацию объясняет то, что покупатели хотят вносить минимальные ежемесячные платежи, а при возможности — досрочно погасить ипотеку.

Краткосрочные займы больше интересны инвесторам, которых на рынке становится все меньше.

Также, согласно аналитическим исследованиям, чаще всего ипотеку берут люди в возрасте от 35 до 45 лет, их доля составляет около 45 процентов. Также среди москвичей, которые покупали в кредит жилье, 13 процентов — люди от 45 до 55 лет.