Системой оплаты метро по биометрии в 2022 году в Москве воспользовались 32 миллиона раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подвел итоги 2022 года, относящиеся к системе оплаты метро по биометрии. Всего за год ею воспользовались 32 млн раз.

Москвичи активно проходили в метро и МЦК по системе биометрической оплаты. Всего за год к ней подключились больше 220 тыс. пользователей. Стать новым пользователем можно в приложении «Метро Москвы».

Также в Дептрансе сообщили, что ежедневно способом оплаты по биометрии пользуются около 120 тыс. раз.

С 2023 года к системе начали подключать еще 330 турникетов метро. В планах ведомства — запуск биометрии в наземном и речном транспорте, «Аэроэкспрессе»‎ и на МЦД. Специалисты добавят возможность привязывать к биометрии социальные карты, в том числе обучающихся.

— Прошедший год показал, что москвичи все чаще оставляют свои биометрические данные, ведь пользоваться нашей системой — это очень просто и удобно. Технология распознавания лиц является собственностью правительства Москвы, поэтому гарантированно безопасна, — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2023 году в столицу 50 современных трамваев.