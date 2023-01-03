Терапевт Романенко из Москвы предупредила об опасности «мушек» перед глазами

Терапевт из Москвы предупредила об опасности «мушек» перед глазами Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, о чем могут свидетельствовать «мушки» перед глазами. Об опасности симптома специалист предупредила читателей «Москвы24».

Татьяна Романенко рассказала, что «мушки» могут быть следствием анемии.

— Когда низкий уровень гемоглобина и эритроцитов – это хроническая гипоксия, и у человека перед глазами мелькают мушки, — объяснила врач.

Если рябит в глазах только при резком подъеме или смене положения тела, а затем быстро легчает, то ситуация менее страшная: скорее всего, это признак низкого артериального давления. Такое состояние не опасно и кратковременное.

Ранее врач Елена Данилова назвала опасные симптомы, при которых заболевшим гриппом необходимо обратиться к врачу. Как писал KP.RU, специалисту необходимо показаться, если у пациента появилась одышка, проблемы с дыханием, боль или давление в груди или желудке, признаки обезвоживания или рвота.