Месячного малыша нашли мертвым в квартире на улице Твардовского в Москве Фото: прокуратура Москвы

Утром 3 января в квартире жилого дома на улице Твардовского в Москве обнаружили тело ребенка в возрасте 29 дней. В прокуратуре столицы рассказали, что полицию вызвала бабушка малыша. В квартире в момент происшествия находились отец и мать ребенка.

30-летняя женщина, мать погибшего малыша, спешно покинула квартиру после происшествия. Однако в настоящее время ее личность уже установлена. Точную причину смерти новорожденного выясняют.

Прокуратура Москвы контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений по данному факту. В том числе, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU писал о громком случае в Москве. Женщина оставила свою новорожденную дочь в чужом подъезде. Девочка оказалась в больнице с переохлаждением. Мать-кукушку оперативно нашли и арестовали. Женщина рассказала, что не могла содержать дочь, поэтому решилась на такой поступок.