В Москву пришел ледяной дождь

В Москве начался ледяной дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве начался ледяной дождь. При этом температура воздуха в столице составляет минус 1 градус. Об этом жителей и гостей Москвы предупредил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В своем Телеграм-канале синоптик опубликовал карту осадков. Зона ледяных дождей на ней обозначена красным цветом. Согласно ей, опасные осадки идут на юге и юго-западе столицы. Как сообщают в комментариях подписчики, в западном районе Москвы с неба падает снег.

Зоны ледяного дождя

Ранее KP.RU публиковал прогноз погоды на 3 января от Евгения Тишковца. Метеоролог предупреждал, что во вторник после обеда местами в столицы возможен ледяной дождь. Также синоптик рассказывал, что в целом ожидаются смешанные осадки. Прогнозировалась температура от нуля до плюс двух, снежный покров при такой погоде должен был начать таять.