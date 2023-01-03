Жителей Москвы предупреждают о новом способе мошенничества под видом сотрудников ЖКХ

Жителей Москвы предупреждают о новом способе мошенничества Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичей предупреждают о том, что в новогодние каникулы активизировались мошенники, прикидывающиеся сотрудниками коммунальных служб. Они приходят в квартиры пенсионеров якобы для проверки оборудования, а затем пытаются продать им дорогую, но некачественную технику. Об этом сообщает Телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметили в Департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы, никаких выездных проверок и поквартирных обходов в период новогодних каникул не планируется, и если к вам приходят люди в якобы форме сотрудников коммунальных служб - это мошенники, не открывайте им двери.

Мошенники пытаются убедить москвичей в том, что им нужно проверить газовые плиты, счётчики, а потом навязчиво настаивают на замене. Продаваемое обманщиками оборудование стоит в разы дороже настоящего, и при этом представляет серьёзную опасность для жителей дома, в котором будет установлено.

В ведомстве напомнили, что все проверки всегда проводятся после оповещения жильцов, как правило - на информационном стенде в подъезде. Если вам нужна помощь или проверка оборудования - вы также можете вызвать специалистов, но если вы не звонили в газовую службу, и объявления в подъезде о проверках не было - не нужно открывать дверь мошенникам. Также с графиком официальных проверок можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что полицейские Москвы распространили напоминание о том, как вести себя с банковскими картами, чтобы не стать жертвой мошенников.