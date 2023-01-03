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НовостиОбщество3 января 2023 10:20

На севере Москвы мужчина нанес возлюбленной 30 ножевых ранений

Подозреваемого задержали
Мила ГЕНЬ
На севере Москвы мужчина нанес возлюбленной более 30 ножевых ранений

На севере Москвы мужчина нанес возлюбленной более 30 ножевых ранений

Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы на севере Москвы. 34-летнюю женщину нашли мертвой в квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко, рассказали в Следственном комитете России по столице. На ее теле обнаружили не менее 30 колото-резаных ран.

Труп нашли 3 января 2023 года. Савеловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Москве возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, сожителя погибшей. Его подозревают в умышленном убийстве. Мужчину задержали.

Сейчас следователи проводят с фигурантом необходимые следственные действия.

Напомним, утром 3 января в квартире на улице Твардовского в Москве также нашли мертвого младенца. Как писал KP.RU, о смерти месячного мальчика заявила его бабушка. Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и причину смерти малыша. Мать попыталась сбежать с места происшествия.