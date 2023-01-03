На севере Москвы мужчина нанес возлюбленной 30 ножевых ранений

На севере Москвы мужчина нанес возлюбленной более 30 ножевых ранений Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы на севере Москвы. 34-летнюю женщину нашли мертвой в квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко, рассказали в Следственном комитете России по столице. На ее теле обнаружили не менее 30 колото-резаных ран.

Труп нашли 3 января 2023 года. Савеловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Москве возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, сожителя погибшей. Его подозревают в умышленном убийстве. Мужчину задержали.

Сейчас следователи проводят с фигурантом необходимые следственные действия.

Напомним, утром 3 января в квартире на улице Твардовского в Москве также нашли мертвого младенца. Как писал KP.RU, о смерти месячного мальчика заявила его бабушка. Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и причину смерти малыша. Мать попыталась сбежать с места происшествия.