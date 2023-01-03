Собянин: Наземное метро в Москве планируют расширить вдвое в 2023 году

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сеть наземного метро в Москве расширится в два раза за 2023 год, благодаря строительству МЦД-3 и МЦД-4. Новые диаметры добавят городу 171 километр путей и 80 станций, из которых 32 - пересадочные на метро и другой железнодорожный транспорт. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, Третий московский диаметр будет связывать Зеленоград с Раменским, благодаря чему транспортная доступность улучшится в 24 районах города и в четырёх районах Московской области. За сутки по МЦД-3 будут проезжать более 577 тыс. человек.

Четвёртый московский диаметр же растянется от Железнодорожного до Апрелевки, и свяжет между собой сразу семь московских вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Ежедневный пассажиропоток ожидается в районе 455 тыс. человек.

Также в 2023 году планируют завершить реконструкцию и строительство еще 14 пригородных и городских вокзалов. Новые вокзалы появятся на станциях Петровско-Разумовская МЦД-1, Марьина Роща МЦД-2/МЦД-4, Ольгино, Поклонная, Тестовская и Кутузовская МЦД-4.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в Москве будет развиваться столичный метрополитен в 2023 году.