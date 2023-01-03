Четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Вечером 3 января, в 16:38, на проспекте Маршала Жукова столкнулись три легковушки и один грузовой автомобиль. ДТП произошло на Живописном мосту, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Информации о происшествии пока не много. Как сообщают в ведомстве, экстренные службы Москвы уже работают на месте ДТП, выясняются обстоятельства столкновения автомобилей и информация о возможных пострадавших.

В Дептрансе также подчеркнули, что из-за столкновения был частично перекрыт Живописный мост. Движение в сторону области сейчас осуществляется по трем полосам из четырёх, поэтому водителям стоит подумать о путях объезда на случай, если они торопятся и не хотят попасть в возможную пробку.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 3 января в Подмосковье погибли два человека. Водитель такси решил проскочить железнодорожный переезд перед электричкой, и автомобиль был снесён на большой скорости.