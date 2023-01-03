Соединяющую Щербинку и Рязановское дорогу построят до конца 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2023 года между Щербинкой и поселением Рязановское в ТиНАО появится новая дорога, которая значительно упростит поездки для автомобилистов. Она будет начинаться от улицы Южная и закончится в Залинейном переулке. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий Москвы.

Как отметили в ведомстве, новая дорога будет фактически дублировать Варшавское шоссе, благодаря чему появится удобный выезд на магистраль и увеличится доступность платформы «Остафьево» МЦД-2.

Дорога между Рязановским и Щербинкой протянется на 2,7 километра, а улицу Южную и Залинейный переулок расширят до четырёх полос каждый, чтобы не создавать эффект бутылочного горлышка при выезде на узкую дорогу. Около станции «Остафьево» появится разворотное кольцо, а для пешеходов обустроят тротуарные зоны. Территорию рядом с новой дорогой также обязательно благоустроят.

Ранее KP.RU сообщал о том, что накануне Нового года был дан старт движению по расширенной до шести полос улице Туполева в Жуковском.