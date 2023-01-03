Тело молодой женщины обнаружили в одном из отелей Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из гостиниц Москвы, расположенной на улице Малые Каменщики, 3 января 2023 года было найдено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы.

Как отметили в ведомстве, смерть молодой женщины могла наступить из-за передозировки запрещёнными веществами. Ведётся расследование, выясняются обстоятельства происшествия. Назначено проведение доследственной проверки по решению Таганского следственного отдела.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в одной из квартир на улице Твардовского в Москве было обнаружено бездыханное тело месячного младенца. Причина смерти ребёнка пока не установлена, однако точно известно, что в момент происшествия мать и отец малыша находились дома. Мать при этом попыталась сбежать, однако полиция быстро установила её личность.