Овчинский: производитель лакокрасочных материалов из Москвы за 2022 год нарастил мощности в несколько раз

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Завод «Поли-Р», который специализируется на выпуске лакокрасочных материалов, за 2022 год увеличил производственные мощности в несколько раз. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— За 10 месяцев 2022 года в Москве произвели на 14,4% больше красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий по сравнению с 2021 годом, — отметил Владислав Овчинский.

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Глава Департамента объяснил, что росту производства способствовал повышенный спрос: как со стороны рядовых потребителей, которые покупают ЛКМ для бытовых нужд, так и промышленности. Изначально предприятие выпускало несколько тонн лакокрасочной продукции в неделю. За 2022 год увеличение мощностей позволило изготавливать по тонне изделий за одну рабочую смену.

В 2023 году завод планирует нарастить количество производственных линий и увеличить товарную линейку лаков, эмалей и грунтовок. Больше года назад производитель начал самостоятельно разрабатывать составы ЛКМ.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Ведущие мощности предприятия задействованы в выпуске краски на водной основе. Такой состав не имеет резкого запаха. Таким образом, его можно использовать в помещениях школ, детсадов и медучреждений. Образцы продукции московской компании обязательно проходят тщательный контроль в конце производственного цикла. Только после «ревизии» составы разливают в тару и отправляют в торговые точки.

Генеральный директор компании «Поли-Р» Любовь Полькина рассказала, что предприятие функционирует в тесном контакте с партнерами и конечным потребителем.

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— Это позволяет нам создавать продукты, отвечающие самым строгим нормам и потребностям рынка. Сейчас в планах выпуск масла с воском для дерева с особо прочным водостойким покрытием и без содержания растворителя – это будет прекрасная замена импортным маслам, – пояснила Полькина.