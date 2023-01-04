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НовостиОбщество4 января 2023 6:01

Дептранс попросил водителей соблюдать осторожность из-за погоды в Москве

На дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица
Роман ПОЛОСИКОВ
Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в первой половине 4 января 2023 года в Москве

Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в первой половине 4 января 2023 года в Москве

Фото: pixabay.com

С первых минут и до 11:00 четвертого января 2023 года в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. О таких непростых погодных условиях сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

Водителей предупредили о налипании мокрого снега на дорогах Москвы. Местами образуется сильная гололедица.

Всех, кто будет за рулем, просят быть внимательнее и аккуратнее на дорогах. В связи с такими непростыми погодными условиями стоит снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями.

Водителям стоит избегать лишних маневров и не отвлекаться по пути на гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за ледяного дождя. Людей просят не находиться возле шатких конструкций и очень внимательно смотреть под ноги.