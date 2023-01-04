Московские врачи предупредили о риске конфет с алкоголем для здоровья

Диетологи Москвы: конфеты с алкоголем могут повышать уровень глюкозы в крови Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

О вреде конфет с алкоголем рассказали московские врачи. По их словам, подобные «лакомства» могут привести к гипергликемии. Об этом сообщает РИА Новости со слов столичных врачей.

Нарколог Валентин Скрябин отметил, что конфеты в яркой упаковке у многих ассоциируются с праздником, а конфеты с алкоголем вдвойне приносят ощущение праздника. Он рассказал, что подобные конфеты приводят к повышению уровня глюкозы в крови вместо ожидаемого легкого опьянения.

Главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова рассказала, что все конфеты содержат очень много сахара. Его содержание может доходить до 96%. Стародубова подчеркнула, что полностью исключить из рациона сладкое невозможно. Важно помнить, что лучше позволять себе его по праздникам, не каждый день, и даже лучше не каждую неделю и в очень небольшом количестве, не более одной - двух штук.

Заменить конфеты и любимые сладости рекомендуют свежими или сухими фруктами и ягодами, а также зефиром, несладкой пастилой, мармеладом. Ягоды и фрукты не запрещено есть в течение дня в качестве десерта.

«Дополнительную пользу и удовольствие принесет небольшая, примерно 30-40 граммов, порция орехов без добавления соли или сахара – источников витаминов, минеральных веществ, полиненасыщенных жирных кислот», - добавила она.

Ранее KP.RU писал, что будет если регулярно пить шампанское. По словам врачей, оно может вызвать проблемы с эмалью зубов, а также возникновение мигрени.