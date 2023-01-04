Синоптик Вильфанд: Общемировые температуры к концу века могут вырасти на 5-7 градусов

Глобальное потепление может привести к затоплению ряда регионов по словам московского метеоролога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние 10 лет температура выросла уже на 0,45 градуса, и ее рост продолжается. Глобальное потепление может грозить затоплением ряда регионов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

При текущем росте общемировая температура может повыситься на 5-7 градусов к концу века. Роман Вильфанд отметил, что раньше изменения мирового климата носили эволюционный характер, а теперь их может ощутить каждый человек в течение жизни.

По словам специалиста, южные территории могут превращаться в пустыни, что приведет к массовой миграции оттуда в поисках воды.

Решить данную проблему и замедлить рост температур можно с помощью высадки большого количества лесов и перехода на более энергоэффективное производство.

Ранее KP.RU писал, что 2023 год в Москве начался с погодных аномалий. Первые дни января стали самыми теплыми в столице за все время наблюдений.