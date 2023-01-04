Москвичам рассказали, чем опасна домашняя пыль

Рак легких и ожирение: москвичам рассказали к чему может привести пыль дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичей предупредили о том, чем может грозить пыль дома. Пыль может привести к ожирению, аллергии и раку легких, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-терапевта высшей категории Татьяну Романенко.

Она отметила, что пыль на 50% состоит человеческой кожи, а также из частиц ткани, волос, копоти и сажи, которая летит из окон. Из-за пыли человек может толстеть. Это происходит из-за содержания обесогенов в пыли, которые могут изменять обмен веществ.

Оседающая на мягкой мебели пыль может приводить к аллергии, а в целом загрязненный воздух в помещении может увеличить риск развития онкологических болезней в 15 раз.

Для предотвращения каких-либо последствий врач рекомендовала использовать пылесос со специальными фильтрами и проводить влажную уборку минимум два раза в неделю.

Ранее KP.RU писал, что московские врачи рассказали о вреде конфет с алкоголем. Они могут привести к гипергликемии. Даже здоровым людям не рекомендуется есть больше двух-трех конфет в день.