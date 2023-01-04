«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до вечера 5 января 2023 года Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. Действовать предупреждение будет до 21:00 5 января, сообщается на портале Гидрометцентра России.

Также в предупреждении сказано о порывах ветра до 15 метров в секунду.

Людям рекомендуется быть крайне бдительными и избегать ненадежных конструкций и деревьев. Водителям стоит снизить скорость на дорогах и не отвлекаться на смартфоны. Во избежание происшествий следует предпринимать дополнительные меры безопасности.

Дорожные службы работают в усиленном режиме, но прогнозы погоды на ближайшие сутки не позволяют думать, что ситуация улучшится уже завтра.

Ранее KP.RU писал, что все сотрудники ГАИ заявили о готовности помочь водителям на дорогах в непогоду. Те, кто попал в затруднительную ситуацию, смогут обратиться за помощью по специальному телефону либо на телефон службы-112.