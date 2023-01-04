Врачи выявили еще 1046 заболевших COVID-19 в Москве за минувшие сутки

Врачи выявили ещё 1046 заболевших COVID-19 в Москве за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

3 января в Москве выявили ещё 1046 пациентов с подтвержденным ковидом. С самого начала пандемии в столице переболели 3 303 905 человек, о чем сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.

Из числа пациентов с коронавирусом 128 человек пришлось госпитализировать, так как их состояние ухудшилось и больше не давало возможность лечиться амбулаторно. Врачи подтвердили смерть еще 13 жителей Москвы от ковида. Всего город потерял из-за этой болезни 47533 человека.

Также отметим, что 1665 человек за сутки пошли на поправку. Они завершили полный курс лечения от инфекции и выписаны из-под меднаблюдения. За все время пандемии коронавируса в Москве полностью вылечились 3 111 625 человек.

Москва остается в красной зоне заболеваемости коронавирусом, так как превышает пороговый показатель в 150 заражений на 100 тыс. жителей за неделю.

Ранее KP.RU сообщал, что, по словам экспертов, коронавирус стал управляемым. На конец 2022 года он не принес никаких сюрпризов, а развивался согласно прогнозам.