Московский психолог Челышева призывает не загружать детей учебой в новогодние каникулы

Московский психолог призывает не загружать детей учебой в новогодние каникулы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новогодние каникулы стоит убрать из расписания ребенка любые обучающие задачи. Такой совет родителям публикует «Газета.ru» со слов психолога, доцента Московского педагогического университета Юлии Челышевой.

Она отмечает, что знаний в школе было и так достаточно, а дополнительные занятия будут восприняты негативно и не будут иметь положительных последствий.

Психолог добавила, что отдых помогает детям разгрузить мозг от ежедневной учебы. Досуг без учебы может стабилизировать детскую психику и ослабить когнитивные действия.

Стоит представить себе, насколько неприятно во время отдыха отвлекаться на не самые любимые школьные задачи и тратить время отдыха на обучение.

Ранее KP.RU писал о том, какие травмы чаще всего получают дети во время новогодних праздников. Больше всего травм дети получают от фейерверков, а также во время катания на горках и катках.