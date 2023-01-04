СК: смерть месячного ребенка в московской квартире не носит криминального характера

Смерть месячного ребенка в московской квартире не носит криминального характера Фото: ГСУ СК России по Москве

По предварительной информации, смерть новорожденного, найденного в московской квартире третьего января 2023 года, не носит криминальный характер. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

Такие выводы следователи сделали по предварительным результатам медицинского исследования.

Сообщается, что по результатам гистологических исследований в рамках судебно-медицинской экспертизы позже будет принято процессуальное решение по данному делу.

Ранее KP.RU писал, что утром 3 января в Москве обнаружили тело месячного малыша в квартире по улице Твардовского. Позвонила в полицию бабушка ребенка. В момент происшествия отец и мать ребенка находились дома, но после этого 30-летняя мать покинула квартиру. Прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств и дальнейшее решение о возможном возбуждении уголовного дела.