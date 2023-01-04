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НовостиПроисшествия4 января 2023 11:24

Московский суд арестовал на два месяца мужчину, который нанес своей возлюбленной 30 ножевых ранений

В момент случившегося мужчина был пьян. Свою вину он признал
Мила ГЕНЬ
Московский суд арестовал на два месяца мужчину, который нанес своей возлюбленной 30 ножевых ранений

Московский суд арестовал на два месяца мужчину, который нанес своей возлюбленной 30 ножевых ранений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину, который нанес своей возлюбленной не менее 30 колото-резаных ран, отправили в СИЗО на время следствия. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. За решеткой он проведет два месяца — до 3 марта.

Напомним, утром 3 января в квартире на улице Полины Осипенко обнаружили тело 34-летней женщины. Как писал KP.RU, на нем было не менее 30 ран от ножа. По обвинению в убийстве задержали сожителя погибшей. Мужчина признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

С потерпевшей он знаком с июля 2021 года. 31 декабря 2022 года они приехали в Москву отпраздновать Новый год. Они арендовали квартиру. 3 января между влюбленными началась ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире. Она попыталась спрятаться в ванной комнате, однако он смог открыть дверь и продолжил наносить удары.

Как пояснил обвиняемый, в день происшествия он употреблял спиртные напитки. Мужчина попросил отпустить его под подписку о невыезде, но суд решил отправить его под стражу.