Московский суд арестовал на два месяца мужчину, который нанес своей возлюбленной 30 ножевых ранений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину, который нанес своей возлюбленной не менее 30 колото-резаных ран, отправили в СИЗО на время следствия. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы. За решеткой он проведет два месяца — до 3 марта.

Напомним, утром 3 января в квартире на улице Полины Осипенко обнаружили тело 34-летней женщины. Как писал KP.RU, на нем было не менее 30 ран от ножа. По обвинению в убийстве задержали сожителя погибшей. Мужчина признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

С потерпевшей он знаком с июля 2021 года. 31 декабря 2022 года они приехали в Москву отпраздновать Новый год. Они арендовали квартиру. 3 января между влюбленными началась ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире. Она попыталась спрятаться в ванной комнате, однако он смог открыть дверь и продолжил наносить удары.

Как пояснил обвиняемый, в день происшествия он употреблял спиртные напитки. Мужчина попросил отпустить его под подписку о невыезде, но суд решил отправить его под стражу.