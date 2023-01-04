Карты москвича в 2022 году получили более 1,5 миллиона человек Фото: mos.ru

Более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича в 2022 году. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, более миллиона из них пришлись на пенсионеров, многодетных семей и представителей других льготных категорий граждан. Еще почти 200 тысяч карт предоставили учащимся: школьникам и студентам Москвы.

Чаще всего жители используют карту для получения скидок у партнеров программы лояльности, а также для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте. Самыми активными пользователями стали учащиеся.

Сообщается, что в декабре подачу заявлений на выпуск карты москвича перевели в исключительно электронный вид. Возможностью заполнить заявление уже воспользовались более 65 тысяч человек. Сделать это можно онлайн в любое удобное время.

В 2024 году карту москвича планируют перевести в виртуальный формат. Это избавит от необходимости носить пластик с собой.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпустили тематические карты «Тройка» с изображением катка на ВДНХ.