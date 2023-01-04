Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 12:29

Карты москвича в 2022 году получили более 1,5 миллиона человек

1,2 миллиона из них — учащиеся и льготники
Мила ГЕНЬ
Карты москвича в 2022 году получили более 1,5 миллиона человек Фото: mos.ru

Карты москвича в 2022 году получили более 1,5 миллиона человек Фото: mos.ru

Более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича в 2022 году. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, более миллиона из них пришлись на пенсионеров, многодетных семей и представителей других льготных категорий граждан. Еще почти 200 тысяч карт предоставили учащимся: школьникам и студентам Москвы.

Чаще всего жители используют карту для получения скидок у партнеров программы лояльности, а также для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте. Самыми активными пользователями стали учащиеся.

Сообщается, что в декабре подачу заявлений на выпуск карты москвича перевели в исключительно электронный вид. Возможностью заполнить заявление уже воспользовались более 65 тысяч человек. Сделать это можно онлайн в любое удобное время.

В 2024 году карту москвича планируют перевести в виртуальный формат. Это избавит от необходимости носить пластик с собой.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпустили тематические карты «Тройка» с изображением катка на ВДНХ.