Исследователь раскрыл секрет популярности видеоигр

Исследователь из МГУ: видеоигры позволяют реализовать человеку свои психологические потребности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Популярность видеоигр обусловлено тем, что в них прогресс личности ощущается гораздо отчетливее и быстрее, чем в реальной жизни. Такими выводами поделился основатель Центра исследования видеоигр при философском факультете МГУ имени Ломоносова Александр Ветушинский в разговоре с «Газета.ru».

Специалист отметил, что видеоигры занимают значительное место в современной культуре в последние полвека. Если их игнорировать, можно пропустить значительную часть культурного наследия нашего и прошлого времени.

Согласно исследованиям, особенными делает видеоигры возможность вызвать у человека ощущения самоидентичности. Они позволяют человеку реализовать свои психологические потребности.

В играх почти нет бессмысленных действий, и они всегда влияют на игровой мир вокруг. Этим они и привлекают некоторых больше, чем реальная жизнь.

Изначально игры были созданы исключительно для расслабления, и люди могли просто скоротать свободное время. После появления первый игры, где можно было установить рекорд, люди нашли в этом способ показать свое превосходство путем установки новых рекордов.

Ранее KP.RU писал, что почти треть москвичей планируют наладить личную жизнь в 2023 году. Также многие опрошенные хотят больше времени посвятить спорту и своим хобби.