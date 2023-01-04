Более 750 подростков прошли «Школу юного медиатора» в Москве Фото: mos.ru

Более 750 подростков обучились на «Школе юного медиатора». Выпускникам курсов выдали сертификаты, а самым успешным — свидетельства медиатора-подростка. Курсы проходили в течение семи месяцев, рассказали на сайте мэра Москвы.

Занятия проводили специалисты семейных центров. Слушателей «Школы» учили мирно разрешать различные конфликты, а также быть профессиональным посредником, который выступает третьей стороной при спорах. Ребят научили быть беспристрастными, не поддерживать ни одну из сторон, а направлять беседу к согласию, компромиссу и примирению.

На занятиях специалисты дали ребятам азы психологии и юриспруденции, научили активному слушанью и другим важным навыкам. Один курс включает 12 встреч, занятия проходили дважды в неделю в формате тренингов. В 2023 году проект продолжит свою работу.

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