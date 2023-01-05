Ефимов: В 2022 году в Москве поставлен рекорд по числу соглашений в рамках программы МПТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в столице постоянно расширяется. Ее результатами за 2022 год поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Известно, что за это время город оформил с инвесторами 17 соглашений. Цифра получилась больше, чем за два предыдущих года.

«Всего с начала реализации программы в 2020 году подписано 33 договора, - отметил заммэра. - По ним девелоперы возведут в Москве 78 объектов и создадут таким образом свыше 56,6 тысячи новых рабочих мест».

Благодаря проектам в городе построят 47 образовательных учреждений, 13 офисных центров, восемь современных промышленных комплексов и технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, производственно-логистический комплекс. В списке также спорткомплекс, центр инноваций и музей искусств. Инвестиции девелоперов в эти сооружения составят 152 миллиарда рублей.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в 2022 году инвестиционная активность достигла максимума в конце ноября – начале декабря.

«За этот период мы заключили с девелоперами девять соглашений по созданию мест приложения труда», - уточнил глава ведомства.

По его словам, благодаря этому в городе возведут 16 образовательных учреждений, четыре офиса, два промкомплекса, центр инноваций и музей искусств. Всего будет создано более 19,7 тысячи рабочих мест.

«С одним из инвесторов также заключено дополнительное соглашение, по которому он возведет детский сад и многофункциональный центр на 303 рабочих места», – добавил Овчинский.

Напомним, программа стимулирования создания МПТ действует в Москве с 2020 года. По заявкам инвесторов и на основе актуальной экономической ситуации в нее вносят дополнения. Например, с этого года можно увеличить объем льгот. Достаточно сократить срок строительства МПТ: от полугода до года - дает рост льготы на пять процентов, более одного года – на 10 процентов.

Москва обеспечивает антикризисную поддержку девелоперам – участникам программы. Сюда входит, к примеру, продление с трех до шести месяцев срока предоставления застройщиками банковской гарантии при реализации проекта. Еще одно новшество – увеличение предельного срока создания МПТ в составе жилого здания.

Потенциальные участники программы могут оформить заявку онлайн на Инвестиционном портале Москвы.