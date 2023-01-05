Диетолог Стародубова предупредила о вреде неправильно подобранных разгрузочных дней

Москвичей предупредили о вреде неправильно подобранных разгрузочных дней в еде Фото: Shutterstock

Москвичам рассказали, что плохо подобранные ограничения в еде могут серьезно навредить здоровью. О последствиях радикальных диет рассказала «Ленте.ру» главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

В желании как можно скорее похудеть люди часто выбирают самые резкие способы отказа от еды, но подобные ограничения обычно не приводят к желаемым результатам и наносят вред здоровью.

Специалист отмечает, что для каждого человека диеты должны составляться индивидуально, с учетом анализов и различных хронических заболевании и общего состояния здоровья.

Чтобы после новогодних праздников прийти «в форму», стоит как можно быстрее вернуться к здоровому питанию и привычной физической активности.

«Волшебных» диет не существует именно потому, что каждый организм по-разному реагирует на ограничения в еде. Иногда после нескольких дней голодания организм может включить экстренные механизмы и вернуть килограммы с избытком даже при сбалансированном питании.

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