Максим Ликсутов: бесплатная парковка будет доступна в Москве 69 дней в 2023 году Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В Москве уличные парковки в праздничные дни становятся бесплатными, потому что автомобильный трафик заметно сокращается. За 2023 году будет 69 дней с бесплатной парковкой, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Исключением станут только парковки с тарифами в 380 и 450 рублей в час. Водителей просят быть внимательными, оставляя автомобиль на парковке независимо от оплаты. Стоит соблюдать правила паркинга, даже когда он почти не загружен.

18 дней в году паркинг будет бесплатным на всех улицах Москвы. Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

Ранее KP.RU писал, что москвичам напомнили о бесплатных парковках с 1 по 8 января. В новогодние праздники люди реже выезжают из дома на личных автомобилях, поэтому парковки не сильно загружены.