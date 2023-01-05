Первая Московская музейная неделя в 2023 году стартует с 9 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая в 2023 году Московская музейная неделя начнется с 9 января. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В определенные дни выставки будут бесплатны для посещений, для каждой из них будут свои дни.

За прошлый год выставки в рамках Московской музейной недели посетили более 1,3 миллиона жителей и гостей столицы. Наибольшей популярностью пользовались музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское».

Также людям нравятся Музей космонавтики, Музей Москвы и Дарвиновский музей.

Музей-заповедник «Царицыно» представит гостям выставку о традициях различных регионов России «В поисках народного искусства». Там можно найти некоторые экспонаты, которые можно рассмотреть при помощи технологии дополненной реальности.

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