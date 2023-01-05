Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в ближайшие три года в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичам рассказали о планах на строительство в ближайшие три года. Также итоги проведенных работ за прошедшие годы подвел в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшие три года в столице появится более 230 социальных объектов. Всего за последние 11 лет ввели в эксплуатацию более 900 социальных объектов, из которых 526 школ, 178 спортивных объектов, 132 объекта здравоохранения и 64 объекта культуры. Каждый десятый ввели в эксплуатацию именно в 2022 году.

Правительству удалось принять необходимые меры и не допустить падения темпов строительства в столице. Даже такая непростая экономическая ситуация не стала коллапсом в сфере строительства жилья и коммерческой недвижимости.

Также в 2022 году было введено 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 6,9 миллиона жилья.

Ранее KP.RU писал, что мэр Собянин поделился планами на 2023 год в сфере дорожного строительства. Также он отметил, что за 2022 год построили 92 километра дорог.