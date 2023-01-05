За сутки в Москве выявили 1073 новых случая COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1073 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 1046 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 140 горожанам. Также за последние сутки полностью вылечились от коронавируса 1452 пациента. Однако 15 человек справиться с болезнью не смогли. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 304 978 случаев заболевания ковидом, 3 113 077 москвичей вылечились после болезни, 47548 – умерли.

За прошлые сутки врачи сообщали о 1046 заболевших, 130 госпитализированных и 13 погибших в Москве.

Ранее KP.RU сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась более чем на 20 процентов. При этом показатели взрослого населения все еще превышают эпидемические пороги. Заболевшие получают всю необходимую помощь в медучреждениях города.