Мультик про каменных львов-хранителей создали в Мосгорнаследии Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Департамент культурного наследия Москвы выпустил мультфильм о каменных львах, охраняющих архитектурные памятники столицы. Подобные образы часто можно встретить в городской архитектуре, об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Ролик вышел на Rutube-канале Мосгорнаследия. Таким образом планируется заинтересовать людей всех возрастов и рассказать о важности сохранения объектов культурного наследия. В коротком видео талисман ведомства рассказывает о памятниках Москвы, которые охраняют каменные львы.

В ведомстве добавили, что в архитектуре Москвы довольно часто можно встретить образы львов, а Лев-хранитель — талисман ведомства. Он посещает реставрируемые места, также бывает в лабораториях и находится рядом с мастерами-реставраторами.

Ранее KP.RU писал, что по словам главы ГИМ, памятник Минину и Пожарскому простоит без реставрации минимум 200 лет. Такую оценку он дал после окончания работ, которые шли чуть меньше года.