Московский производитель лопат для уборки снега увеличил объемы поставок продукции на треть

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Предприятие «ГАММА-ПЛАСТ» занимается выпуском полимерных композиционных материалов — то что в обиходе называется пластмассой. Фирма за декабрь 2022 года на треть увеличила объемы отгрузки снеговых лопат, если сравнивать с тем же периодом 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— За 10 месяцев 2022 года столичные производители изделий из пластмасс увеличили производство продукции на 37,8% по сравнению с показателями 2021 года. Такой рост обусловлен, в том числе за счет высокого спроса со стороны потребителей. Например, за декабрь 2022 года одна из московских компаний отгрузила заказчикам около 200 тысяч единиц лопат для уборки снега – это на треть больше, чем за весь зимний сезон предыдущего года. При изготовлении зимнего инвентаря предприятие использует только отечественные материалы, из них 90 процентов – сырье собственного производства. В ближайшем будущем компания планирует запустить производство скребков для уборки снега, – сообщил Овчинский.

«ГАММА-ПЛАСТ» начал выпуск лопат из поликарбоната в 2010 году — на тот момент это было одно из первых таких производств в России. Фирма начинала с одной модели, а теперь предлагает потребителям восемь видов лопат.

Гендиректор компании Валерий Цибизов рассказывает, что предприятие расширяет рынки сбыта. Продукцию предлагают через маркетплейсы и онлайн-магазины. Идут поставки инвентаря для уборки и прочей продукции в Казахстан и Беларусь. В офлайн-ритейле — строймаркетах — ожидается появление товаров компании в 2023 году.