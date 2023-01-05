Стало известно, что может остановить «искусственный ажиотаж» в музеях Москвы

Стало известно, что остановит «искусственный ажиотаж» в музеи Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гигантские очереди в московские музеи могут уменьшиться благодаря рождественским морозам, которые с 6 января прогнозируются в Москве. Грядущая пятидневка может стать самой холодной в XXI веке. В связи с этим синоптики порекомендовали перенести планы по посещению музеев Москвы на более поздние даты.

В Москве 6 января днем прогнозируют от минус 18 до минус 20 градусов. В рождественскую ночь морозы усилятся до 25-27 градусов ниже нуля, об этом сообщает метеобюро «Фобос».

Синоптики обещают потепление не ранее 10 числа. К 14 января температура воздуха в столице составит около –2 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что очереди в московские музеи растут со 2 января. С каждым днем желающих приобщиться к искусству становится все больше. В топ-3 самых популярных мест попали ГИМ на Красной площади, Третьяковка в Лаврушинском переулке и Москвариум.

Однако погода в ближайшие дни не способствует долгому нахождению на улице, поэтому поход в музеи и галереи столицы лучше отложить.