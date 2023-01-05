В районе храма Христа Спасителя в Москве временно закроют проезд для транспорта

В районе Храма Христа Спасителя в Москве будет закрыт проезд для транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Москвичам и гостям столицы напоминают, что в связи с проведением Рождественских богослужений в районе храма Христа Спасителя будет закрыт проезд для транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

В Соймоновском проезде от улицы Волхонка и до Пречистенской набережной будет закрыт проезд транспорта. Также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка проезд будет доступен только для городского транспорта.

Ограничения для личных авто будет действовать с 18:00 и до 20:00, а уже после до 3:00 участки будут полностью закрыты для любого транспорта.

Водителей призывают выбирать маршруты заранее, опираясь на действующие ограничения в некоторых районах города.

Ранее KP.RU писал, что на некоторых улицах Москвы ограничат движение транспорта в связи с некоторыми праздничными мероприятиями.