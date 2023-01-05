В Москве объявили туристические итоги 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве подвели туристические итоги 2022 года. Столица подтвердила статус одного из самых посещаемых городов России. С января по сентябрь город посетили 14,1 млн туристов. Это на 7 процентов больше, чем в 2021 году, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Внутренний туризм привлек 12,7 млн человек — более 90 процентов от общего потока.

Чаще всего Москву посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тульской, Владимирской и Нижегородской областей. Целью были встречи с родственниками и друзьями, культурно-познавательный, деловой, образовательный и медицинский туризм.

Сообщается, что в столице расположено более 1,9 тыс. квалифицированных гостиниц на любой бюджет.

Правительство Москвы поддерживает развитие туризма в регионе. В 2022 году было выделено 350 млн рублей. Благодаря этому в том числе выросло и количество граждан старшего возраста, которые посетили город: в 2022 году их было больше на семь процентов, чем в 2020-ом.

Одним из самых перспективных направлений на сегодня стал детский образовательный туризм. В рамках его открыли проект «Город открытий». Он помогает детям узнать о перспективных отраслях, посетить мастер-классы и познавательные семинары.

Также Москва остается лидером по числу деловых туристов. В 2022 году с этой целью в столицу приехали 3,2 млн человек.

Город эффективно взаимодействует с другими регионами. В 2022 году Москва провела пять выездных и 14 цифровых бизнес-миссий в 25 субъектах страны, заключены десятки соглашений.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Москва стала самым популярным направлением для путешествий на Новый год.