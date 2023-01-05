МЧС напомнило москвичам о важных правилах безопасности в банях

Москвичам рассказали о правилах безопасности при использовании бани Фото: Мария ЛЕНЦ

В Главном управлении МЧС России по Москве напомнили о правилах пожарной безопасности при использовании бани. Самое важное — обеспечить перед топкой на полу металлический лист. Его размер не должен быть меньше чем 50 на 70 сантиметров. Также он должен быть целым — без прогаров и повреждений.

Топка печи требует внимания. Нужно следить, чтобы тлеющие угли не выпадали из нее, а сама печь не должна перекаливаться — для этого стоит соблюдать ограничение на время «включения». Рекомендуется топить печь не больше 1,5-2 часов два-три раза в день. Температура в парильной не должна превышать 110 градусов.

Детей нельзя оставлять без присмотра поблизости с топкой, также нельзя им доверять процесс.

Кроме того, в МЧС напомнили, что не следует сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них, а расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее одного метра.

Для розжига нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости. Деревянные стены и потолки парильной важно периодически обливать водой.

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