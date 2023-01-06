Александр Ильин: в самые холодные ночи температура воздуха в Москве упадет до минус 29 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошедшей ночью столбики термометров опустились до значений ниже 20 градусов мороза, но самые сильные похолодания еще ждут столицу в ближайшее время. Об этом сообщил «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Самыми холодными стану ночи 7 и 8 января. В эти даты столбик термометра в столице может зафиксировать аномально низкие 27-29 градусов мороза.

Также синоптик отметил, что днем температура воздуха будет немного выше, а небольшое потепление может наступить уже днем восьмого января. Однако ночью того же дня холода снова окутают Москву.

Ранее KP.RU писал, что прошедшая ночь с пятого на шестое января стала самой холодной с начала этой зимы в Москве. Местами в столице фиксировали температуру до минус 22 градусов.