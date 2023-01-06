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НовостиОбщество6 января 2023 6:18

Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимальных значений из-за аномальных холодов

Корректировка температур в системе отопления проводится поэтапно в зависимости от погодных условий
Роман ПОЛОСИКОВ
Температура в системе отопления Москвы подняли до максимальных значений из-за аномальных холодов

Температура в системе отопления Москвы подняли до максимальных значений из-за аномальных холодов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве подняли температуру в системе отопления до максимальных значений. Такие меры необходимы в связи с наступившими в столице аномальными холодами, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют с шестого по десятое января аномально низкие температуры в столице, поэтому было принято решение поэтапно повышать температуру в системе отопления. Сделать это быстро — невозможно, поэтому важно правильно подходить к регулировке всей системы.

В ближайшие дни в Москве температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9-17 градусов. Согласно регламенту работа системы отопления в таких погодных условиях должна находиться на своих максимальных значениях.

Ранее KP.RU писал, что в самые холодные ночи столбики термометров в Москве могут зафиксировать 29 градусов мороза. Ночи 7 и 8 января по прогнозам синоптиков будут аномально холодными в столице.