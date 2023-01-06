Опасная случайность: инструктор в московском тире случайно выстрелил женщине в лицо Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Инструктор в тире одного из развлекательных комплексов на юго-востоке Москвы случайно выстрелил в лицо женщине из пневматической винтовки. Пострадавшей понадобилась помощь медиков, передает РЕН ТВ. Ее сразу же госпитализировали.

Случайный выстрел произошел во время передачи пневматического оружия посетительнице из рук инструктора по стрельбе. По непонятной причине заряженная винтовка «смотрела» дулом на женщину.

Пуля попала пострадавшей в лицо. У 48-летней женщины диагностировали повреждение губы. Также выстрелом ей выбило зуб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что на 27-м километре МКАД после мелкого ДТП без пострадавших один из водителей обстрелял чужой автомобиль. Предположительно, для этого он использовал собственный травматический пистолет. Пули ни в кого не попали, а обоих участников конфликта задержали для выяснения ситуации.