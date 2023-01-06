За пропаганду нетрадиционных отношений москвича оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Москве мужчину суд оштрафовал на 100 тысяч рублей, признав его виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Изначально москвича привлекли к административной ответственности за оказание интимных услуг. Он признался что занимается подобным уже на протяжении двух лет. Ему назначили за это штраф в полторы тысячи рублей из возможных двух тысяч за подобное правонарушение.

Позже суд рассмотрел другой протокол в отношении этого гражданина по статье за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. Он разместил анкету соответствующего содержания на одном из сайтов.

Мужчина полностью признал вину в совершении данных правонарушений.

Ранее KP.RU писал, что суд Москвы оштрафовал журналиста за отсутствие маркировки иноагента. За подобное нарушение ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.