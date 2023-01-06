Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 января 2023 7:25

За пропаганду нетрадиционных отношений москвича оштрафовали на 100 тысяч рублей

Изначально его привлекли к ответственности за оказание интимных услуг
Роман ПОЛОСИКОВ
За пропаганду нетрадиционных отношений москвича оштрафовали на 100 тысяч рублей

За пропаганду нетрадиционных отношений москвича оштрафовали на 100 тысяч рублей

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Москве мужчину суд оштрафовал на 100 тысяч рублей, признав его виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Изначально москвича привлекли к административной ответственности за оказание интимных услуг. Он признался что занимается подобным уже на протяжении двух лет. Ему назначили за это штраф в полторы тысячи рублей из возможных двух тысяч за подобное правонарушение.

Позже суд рассмотрел другой протокол в отношении этого гражданина по статье за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. Он разместил анкету соответствующего содержания на одном из сайтов.

Мужчина полностью признал вину в совершении данных правонарушений.

Ранее KP.RU писал, что суд Москвы оштрафовал журналиста за отсутствие маркировки иноагента. За подобное нарушение ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.