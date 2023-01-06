Сергей Собянин: до 2025 года в Москве откроется около 30 поликлиник по новому стандарту Фото: Роман ЗЛОБИН

До 2025 года в Москве появится около 30 поликлиник, которые будет полностью соответствовать новому стандарту. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что новые медучреждения стали вводиться в эксплуатацию еще с 2020 года по программе развития системы здравоохранения столицы.

Также мэр рассказал, что строить новые больницы и поликлиники гораздо проще, чем пытаться реставрировать и модернизировать те, которые находятся в зданиях, построенных еще в середине прошлого века.

В 2024 году в Москве появится уникальный корпус лучевой терапии, который позволит проводить 3D и 4D терапии при онкологических заболеваниях.

Еще в столице продолжат строить новые стационарные центры экстренной помощи, соответствующие новым стандартам. Они позволяют ускорить работу врачей и принимать больше неотложных пациентов.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин подвел итоги по строительству и открытию новых медицинских учреждений в Москве. Мэр отметил, что это не быстрый, но очень необходимый шаг для модернизации всей системы здравоохранения.