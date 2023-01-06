Госавтоинспекция Москвы с 1 по 5 января привлекла к ответственности за нетрезвое вождение 307 автомобилистов Фото: Евгения ГУСЕВА

В новогодние каникулы, с 1 по 5 января автоинспекторы Москвы выявили 307 водителей с признаками опьянения. Всех нарушителей привлекли к ответственности, заверили в Госавтоинспекции столицы.

Из всех остановленных автомобилистов, 130 подтвердили наличие алкоголя в крови с помощью алкотестера. Еще 165 отказались от прохождения процедуры освидетельствования.

Также 12 человек повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи уже лишенными права управления. Теперь им грозит уголовная ответственность.

— Берегите себя и своих близких, не допускайте непоправимых ошибок. Помните, что эти праздничные дни — время уютных семейных вечеров и теплых встреч. Не стоит омрачать их: если выпили, не садитесь за руль, — обратились к водителям в Госавтоинспекции Москвы.

Ранее KP.RU рассказывал о креативной акции в Подмосковье. Там автоинспекторы проводят профилактические рейды, а всем трезвым водителям вручают полезные фрукты и овощи в знак приобщения к здоровому образу жизни.