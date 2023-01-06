Ликсутов: На Кольцевой линии метро завершаются работы по переключению автоматики и телемеханики движения поездов

Фото: Московский метрополитен

В московском метро на Кольцевой линии завершается переключение автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП), отвечающей за движение составов и соблюдение графика. Как рассказали в столичном Дептрансе, работы проводятся по плану. Благодаря новой системе на линии увеличится частота движения поездов в часы пик. К примеру, еще до Новогодних праздников в часы пик будних дней на Кольце пассажиров перевозили 34 пары поездов. А с 9 января их число вырастет до 36.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы применяем самые современные технологии для обновления инфраструктуры метро, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - На Кольцевой линии мы внедряем новую российскую систему автоматики и телемеханики движения поездов, основанную на микропроцессорах».

По его словам, после завершения работ, одна из самых востребованных линий метро ускорится.

«Поездки пассажиров будут еще комфортнее», - подчеркнул Ликсутов.

Новая система обладает сразу несколькими преимуществами:

- поезда в час пик по Кольцевой линии станут курсировать чаще;

- в час пик появится более 2500 дополнительных мест в каждую сторону;

- в вагонах будет свободнее;

- новая система во много раз надежнее и удобнее старой, например, восстановление графика теперь будет в пять раз быстрее, а сроки обслуживания уменьшатся в 5–6 раз.