В Москве за сутки коронавирус выявили у 1156 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки коронавирус в Москве выявили еще у 1156 человек. С начала пандемии заболевание в столичном регионе диагностировали у 3 306 134 граждан. Информацию опубликовали на федеральном портале стопкоронавирус.рф.

В течение 24 часов 132 инфицированных сообщили об ухудшении самочувствия. Всех их направили на лечение в стационары, где они находятся под наблюдением врачей. Также за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизнь у 14 человек.

За тот же период 1265 москвичей с подтвержденным коронавирусом выздоровели и сняты с медицинского учета. С начала пандемии болезнь победили 3 114 342 человека. Еще 47562 пациентов справиться с коронавирусом не смогли.

Ранее KP.RU писал, что специалисты заявили о превращении коронавируса в управляемый. Исследователи наблюдают трансформацию вируса в более легкие формы и его движение к полному вырождению. Угроза пандемии снижается планомерно во всех регионах.