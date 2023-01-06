Уникальный артефакт: московские археологи отреставрировали праздничный бокал XIX века Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Московские археологи отреставрировали праздничный стеклянный бокал XIX века. Он выполнен в технике деколь, которая позволила делать на стекле и керамике долговечные рисунки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На старинном артефакте можно увидеть изображение мальчика и девочки в праздничной одежде того времени. Похожие изображения детей использовались на рождественских открытках в конце XIX и начале XX века.

Нашли столь интересную реликвию удалось зимой 2022 года в ходе проведения археологических работ в Старомонетном переулке. После проведенных реставрационных работ, бокал направится в музей.

Подобная находка — редкое событие, обычно стеклянные изделия не доживают до наших дней.

Ранее KP.RU писал, что после реставрации на главную башню Казанского вокзала Москвы вернулся золотой дракон. Позолоченный флюгер исторически украшал шпиль главной башни вокзала.