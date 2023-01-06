Архитектурно-художественная подсветка московских зданий и мостов будет работать всю рождественскую ночь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Архитектурно-художественная подсветка московских мостов и зданий будет работать всю ночь в Рождество. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что яркая подсветка не только способствует повышению уровня безопасности, но и дарит людям улыбки и праздничное настроение.

Подсветка включается на улицах Москвы одновременно с уличным освещением, а вот отключается в разное время.

В первую очередь в 23:00 отключается подсветка на жилых домах, в полночь гаснет подсветка административных зданий. В час ночи выключается подсветка вестибюлей станций метро, а уже в три часа ночи отключается подсветка мостов в центральной части города.

Ранее KP.RU писал, что архитектурно-художественная подсветка в Москве переведена на праздничный режим работы. Он будет действовать до 8 января. В праздничные дни включаются дополнительные осветительные приборы, которые не работают в обычные дни.