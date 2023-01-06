Историк Олег Фочкин рассказал о главных новогодних ресторанах времен царской Москвы

Историк рассказал о главных новогодних ресторанах царской Москвы Фото: Сирень БАБАЕВА

Историк Олег Фочкин назвал главные рестораны царской Москвы, где отмечали Новый год. Самым престижным заведением был ресторан при гостинице «Метрополь». Об этом ученый рассказал «Мосленте».

Как пояснил Фочкин, в «Метрополе» собирались самые богатые купцы-мануфактурщики, конезаводчики и любители ипподрома. В новогодние праздники там устраивали тематические программы, украшали в соответствие залы. Одной из тем в 1900-х годах стала авиация. Под куполом ресторана висели транспаранты, спускавшиеся с дирижаблей.

Военные с семьями отмечали праздники в ресторане «Прага» на Арбате. В этом заведении «комплиментом от шеф-повара» были духи и цветы для дам.

Творческая интеллигенция предпочитала ресторан «Яр». Их угощали балыком, икрой и всевозможными фруктами.

— Студенты кутили в трактире в подвалах ГУМа. И даже там места надо было бронировать заранее. В ночь на 1 января для простых людей, которые по кабакам не ходили, ярмарку устраивали прямо на Манеже. И всю ночь там, как и у Воспитательного дома, шли гулянья все с теми же сбитнем и горками, — поделился Олег Фочкин.

Напомним, ранее KP.RU сравнил лучшие современные рестораны Москвы с заведениями во времена СССР.