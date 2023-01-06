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НовостиОбщество6 января 2023 13:21

Историк Фочкин рассказал о первых празднованиях Нового года в царской Москве

Традицию украшать город и запускать пиротехнику ввел Петр Первый
Мила ГЕНЬ
Историк Фочкин рассказал о первых празднованиях Нового года в царской Москве

Историк Фочкин рассказал о первых празднованиях Нового года в царской Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Историк Олег Фочкин раскрыл подробности первых празднований Нового года в Москве. Ученый в разговоре с «Мослентой» подчеркнул, что основные элементы празднования складывались именно в столице.

По словам Фочкина, именно Петр I ввел в традицию украшать дома и массово отмечать Новый год. Жителям велели вешать еловые, сосновые и можжевеловые ветки, а ночью на 1 января жечь на улицах костры. Огонь заменял уличное освещение, так как тогда его еще не было.

Тогда же стали зажигать на Красной площади фейерверки и шутихи. А во дворах состоятельных горожан устраивали троекратную стрельбу и пускали ракеты в честь праздника.

Горожане отдыхали с размахом: на Москве-реке сооружали «катальные горки» и карусели. Там же работали балаганы, где всех желающих угощали сбитнем.

Ранее KP.RU рассказал о лучших ресторанах царской Москвы, где горожане могли отметить Новый год.