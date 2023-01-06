От Бурятии до Якутии: 14 Дедов Морозов из разных регионов России приехали в Москву на каток ВДНХ

Каток на ВДНХ в Москве посетили 14 Дедов Морозов из регионов

Москву в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» посетили 14 Дедов Морозов из разных уголков России. Их происхождение уходит корнями в далекое прошлое, каждый из них имеет собственную символику и любим на малой Родине, рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В Москве Деды Морозы отправились на Выставку. Они покатались на «Том самом катке». Сообщается, что встретить зимних волшебников на главном катке страны можно будет и сегодня, 6 января. Они будут там с 18 до 19 часов вечера. С Дедами Морозами можно пообщаться, сфотографироваться, а также им можно рассказать о своих заветных желаниях — естественно, на ушко.

Фестиваль объединил национальных Дедов Морозов от Бурятии и Татарстана до Якутии и Кабардино-Балкарии. В каждом из этих регионов новогодние волшебники отличаются не только костюмами, но и именами. Буряты зовут своего Деда Мороза — Сагаан Убген, татары и башкиры — Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы — Уэс Дадэ.

Ранее KP.RU писал, что катки в парках Москвы будут работать в штатном режиме несмотря на морозы.