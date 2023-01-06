Синоптик Цыганков: морозы в Москве сохранятся до конца новогодних каникул Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Морозы, которые резко ударили по Москве, продержатся еще несколько дней. Об этом 6 января рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Почти тридцатиградусные морозы не уйдут до окончания новогодних каникул, подчеркнул синоптик.

По прогнозу от Росгидромета, ночь на 7 января будет холодная от 25 до 27 градусов ниже нуля, с северо-западным ветром. Днем в субботу обещают минус 20-22 градуса, без осадков.

С 7 на 8 января температура воздуха составит 22-24 градуса ниже нуля, а днем в воскресенье чуть потеплеет — до минус 14-16 градусов.

В ночь на 9 января вновь ожидают похолодание, от -24 до -26 градусов, а днем прогнозируют 16-18 градусов мороза.

Ранее KP.RU писал, что небольшое потепление в Москву придет к середине следующей недели, однако температура будет все еще ниже нормы. К обычным январским показателям погода вернется не раньше выходных, 14-15 января.